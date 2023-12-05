خبر صادم إصدار قرار عاجل بالسماح لنساء السعودية الزواج من هذه الجنسية ...اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الواضح أن هناك تغييرات في الاتجاهات المتعلقة بزواج المرأة السعودية من رجل أجنبي، وهو أمر كان صعب المنال في الماضي ومع تطورات الحياة وتغييرات الأنظمة والقوانين، أصبح هذا الزواج أمرًا ممكنًا. تعتبر العنوسة ورغبة المرأة في الزواج من رجل أجنبي من الأسباب الرئيسية وراء هذا التغيير.

لفهم هذا الموضوع بشكل أفضل، سأقدم لك شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي: الموافقة الرسمية: يتعين على المرأة الحصول على موافقة رسمية من ولي أمرها (والدها أو ولي الأمر المخول) للزواج من رجل أجنبي. الشهادة الطبية: يمكن أن تكون هناك حاجة إلى تقديم شهادة طبية تثبت سلامة الزواج، وقد تشمل فحوصًا طبية ونفسية. الأوراق الثبوتية: يجب على الطرفين تقديم الأوراق الثبوتية الرسمية كجوازات السفر وشهادات الميلاد وشهادات الزواج السابق إن وجدت. التأكد من القانون المحلي: يجب على الزوجين التحقق من القوانين المحلية والشروط المتعلقة بالزواج في الدولة التي يعتزمون فيها الزواج. الالتزام بالأنظمة والقوانين: يجب على الزوجين الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالزواج في المملكة العربية السعودية. يُمكن الزواج في المملكة العربية السعودية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يجب تحقيق الشروط التالية: جوازات السفر: يجب أن يكون لدى الطرفين جوازات سفر صالحة وصور منها. عمر العروس: يجب أن يكون عمر العروس على الأقل خمسة وعشرين عامًا، وقد يكون الحد أعلى في حالة عدم ولادة العريس في المملكة. فارق السن: لا يجوز أن يتجاوز فارق السن بين المتقدمين خمسة عشر عامًا. عقد الزواج: يجب إحضار عقد زواج يثبت خلو العريس من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج. شهادة عدم ممانعة: يجب أن تحصل الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج، ويمكن إضافة طلب الإضافة أثناء مراجعة السفارة. شهادة حالة اجتماعية: يتعين على العروس تقديم شهادة توضح حالتها الاجتماعية، سواء كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة. إقرار عدم الزواج من سعودية: يجب على العريس توقيع إقرار يثبت عدم زواجه أو طلاقه من سعودية في السابق. شهادات وشواهد: يتطلب الأمر وجود شهود سعوديين، إضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين. تُشدد على أهمية استيفاء هذه الشروط والامتثال للأنظمة والقوانين المحلية لتيسير عملية الزواج.