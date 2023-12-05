هتهرب فورًا.. عجينة سحرية منزلية للقضاء على الصراصير والنمل والحشرات بدون مبيدات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص داخل المنزل من وجود الحشرات والنمل، وخاصة الصراصير والذي يعد أمر مزعج، ويصعب في الكثير من الأحيان استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من هذه الحشرات، نظرًا لوجود أطفال في المنزل و أشخاص مسنين لا يستحملون رائحة هذه المبيدات نظرًا لاحتوائها على مواد سامة، ولذلك سوف نوضح لكم عجينة مكونة من مكونات آمنة على الصحة والجسم، ولا تضر الأشخاص الذين يوجدون بالمنزل، وخاصة الأطفال وسوف نوضح لك مثل هذه الوصفة في هذا المقال، فتابعوا معنا.
التخلص من الحشرات في المنزل
سوف نوضح لكم المكونات التي تساعد على تكوين وصفاتنا السحرية، والتي تساعد أيضا على التخلص من كافة الحشرات التي توجد في المنزل دون أن تسبب أي أضرار للأشخاص:
- قطعتان من البطاطس.
- ملعقة ونصف كبيرة من النشا.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
طريقة تحضير الوصفة واستخدمها
وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها لتكوين هذه العجينة السحرية، سوف نتابع معكم طريقة تحضير الوصفة واستخدامها للتخلص من كافة الحشرات نهائيا من أول مرة:
- أولا، قومي بوضع البطاطس على النار وسلقها حتى تستوي تماما.
- ضعي بعد ذلك عليها جميع المكونات السابقة من ملح الليمون والنشا والبيكنج بودر، وقلبيهم معا بشكل جيد.
- قومي بتشكيل عجينة البطاطس بعد ذلك على هيئة كور وضعها في الأماكن التي توجد بها الحشرات.
- سوف تلاحظين اختفاء كافة الحشرات التي توجد في المنزل من النمل والصراصير.