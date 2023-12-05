هتهرب فورًا.. عجينة سحرية منزلية للقضاء على الصراصير والنمل والحشرات بدون مبيدات

التخلص من الحشرات في المنزل

سوف نوضح لكم المكونات التي تساعد على تكوين وصفاتنا السحرية، والتي تساعد أيضا على التخلص من كافة الحشرات التي توجد في المنزل دون أن تسبب أي أضرار للأشخاص:

قطعتان من البطاطس.

ملعقة ونصف كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

طريقة تحضير الوصفة واستخدمها

وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها لتكوين هذه العجينة السحرية، سوف نتابع معكم طريقة تحضير الوصفة واستخدامها للتخلص من كافة الحشرات نهائيا من أول مرة: