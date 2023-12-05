ملعقة سحرية.. طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ بدون حلة ضغط.. هتبقي زي الزبدة

مكونات وصفة تسوية اللحم والكوارع

يمكنك الآن تناول اللحمة والكوارع دون أن تفكري في تعب تحضير هذه الوجبة اللذيذة، وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لتسويتها بكل سهولة وبسرعة كبيرة، وهي كما يلي:

بصلة كبيرة.

حبة من الطماطم.

حبة من الجزر.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كوب كبير من الخل.

ملعقة صغيرة من السكر وهذا هو سر الوصفة.

طريقة تحضير الوصفة

وبعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها، سوف نتابع معكم طريقة تحضير الوصفة في الخطوات التالية: