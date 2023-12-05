عانى من صداع وفقدان بصر.. رجل يكتشف "مفاجأة" داخل جمجمته

جسم غريب داخل جمجمته

عند عمل أشعة مقطعية للرجل الفيتنامي أظهرت الأشعة وجود جسمين غريبين يبرز كلا منهما من الأنف إلى الدماغ، وبعد الفحص الدقيق للأشعة تبين أنها لعيدان طعام مكسورة وعندما تم سؤاله عن هذا الأمر ووصولها إلى جمجمته، كان الرجل البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، في حيرة لهذا الحدث، ولكن تذكر أن له واقعة منذ خمسة أشهر في حادثة مشاجرة بينه وبين شخص آخر، وفي هذا المشاجرة تم إسعافه بحالة طارئة حيث يمكن أن يكون الشخص الذي تشاجر معه هو السبب في دخول العيدان داخل جمجمته.

جسم غريب داخل الجمجمة

وبعد أن تعرف الأطباء على الجسم الغريب الموجود داخل الجمجمة من خلال الأشعة المقطعيّة وأيضا بعد الدراسة الدقيقة على جميع الخيارات، قام الفريق الطبي بأخذ القرار الصحيح وهو عمل عملية جراحية تتم بالمنظار عن طريق الأنف حتى يتم إخراج العيدان المكسورة داخل الجمجمة.