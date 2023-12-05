جوزك مش هيسيب البيت تاني .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون" في هذا المكان قبل النوم ولن تصدقي النتائج المبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي لها اكثر من استخدام في وصفات البشرة وإزالة الشعر من الجسم والوجه بأبسط الطرق دون ألم أو استخدام اي شيء مكلف اخر، كما أنهما مكونان من اقوى المكونات المستخدمة في التجميل وجعل الجسم ناعم كالأطفال بسبب الفيتامينات والخصائص التي تجعل البشرة ناعمة مرطبة دائما دون الحاجة لوضع كريمات أو مستحضرات بشرة مكلفة الثمن، ولهذا سنوضح كيفية عمل الخلطة بالمنزل

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون يتم استخدام بعض المكونات الخاصة بعمل وصفة الفازلين وزيت الزيتون لإزالة الشعر وتلك المكونات تكون كما يأتي ملعقتان من الفازلين.

ملعقة جل صبار.

ملعقة نشا.

زيت زيتون.

ليمون. خطوات تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون لعمل خلطة الفازلين وبالإضافة إلى زيت الزيتون في المنزل لابد من استعمال المكونات السابقة في تجهيزها وتكون الخطوات كالآتي تجهيز الفازلين للاستخدام وذلك عن طريق اذابته على بخار ماء ساخن.

خلط كلا من الفازلين وجل الصبار معا حتى يكونا خليط واحد.

إضافة النشا تدريجيا حتى يختلطا معا ونزود الوصفة بزيت الزيتون وعصير ليمون.

نجهز المكونات على أن تصبح خليط متجانس يمكن وضعه على الجسم والوجه.

استخدمي الخليط للترطيب حتى تستخدمي الشفرات أو أي أداة لإزالة شغر الوجه دون جروح.

من يعاني من حساسية الليمون يمكن الاستغناء عنه.