"اوعى تاكلها فيها سم قاتل" .. احذر أخطر أنواع الجبن في العالم موجودة داخل مطبخك .. تخلص منها حالاً قبل فوات الأوان

الأنواع الخطيرة من الجبنه

هناك العديد من من الأنواع الخطيرة للجبنه والتي يحذر الدكاترة من أكلها ومنها:

تعتبر من أكثر أنواع الجبن خطورة على الصحة هي الجبن التي يتم تصنيعها من الزيوت النباتية المهدرجة والتي تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض عند استهلاكها بسبب احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم الذي يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

الجبن الايطالي والتي يحذر منها كل الدكاترة في جميع أنحاء العالم لأنه عند تصنيع هذه الجبنة يتم تركها لكي تتعفن وتتوغل بداخلها يرقات الذباب فضلا علي أنه يتم دمج الديدان بداخلها عن طريق جهاز معين.

بالإضافة إلى أنواع الجبن التي يتم تصنيعها بدون أي رقابة في أماكن تحتوي على الكثير من البكتريا ولذلك ينصح دائما بالتأكد من مصدر تصنيع الجبن.

أفضل أنواع الجبن الصحية للجسم

تعتبر الجبنة القريش هي واحدة من أفضل الجبن للجسم وذلك لأنها تحتوي علي كمية كبيرة من البروتين حيث أن كل نصف كوب من الجبنة القريش يحتوي على 14 جرام من البروتين ونسبة عالية من الكازين.