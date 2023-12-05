طريقة طبيعية رهيبة لتكثيف الرموش والحواجب بسرعة..هتبقي زي ملكات الجمال

تكثيف الرموش والحواجب بشكل طبيعي

توجد الكثير من الطرق الطبيعية لتكثيف الرموش والحواجب على استخدام الزيوت الطبيعية والمكونات الأخرى التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وتحفيز نموها، ومن هذه الطرق:

1- جل الصبار أو الألوفيرا: يستخدم جل الصبار في صناعة الكريمات المغذية للشعر لأنه يحتوي جل الصبار على خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات تساعد على تقوية بصيلات الشعر، ويمكن استخدامه عن طريق وضع كمية صغيرة من جل الصبار على الرموش والحواجب وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء ويجب الإستمرار بشكل دوري حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

2- استخدام زيت الزيتون: فوائد زيت الزيتون غنية عن التعريف فهو من أفضل الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها لحل مشاكل الشعر وانباته مرة أخرى، ويمكن استخدامه لتكثيف الرموش والحواجب، لأنه غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها، ويمكن استخدام زيت الزيتون عن طريق غمس فرشاة الماسكارا في الزيت وتدليك الرموش والحواجب بها لمدة 5 دقائق قبل الذهاب إلى النوم وتركه حتى يتم امتصاص الزيت بشكل جيد.