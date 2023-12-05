معجزة ربانية.. كنز داخل زيت الزيتون مع القرنفل للشعر لحل جميع المشاكل.. ياريتني عرفتها من زمان

تعرف على فوائد وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

تتعدد فوائد وصفة زيت الزيتون مع القرنفل، ومن أهمها:

لعناية بالشعر تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر وتغذيته، كما أنها تساعد على علاج مشاكل الشعر المختلفة، مثل: قشرة الرأس، والتساقط، والهيشان، والجفاف.

العناية بالبشرة: تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما أنها تساعد على علاج مشاكل البشرة المختلفة، مثل: حب الشباب، والبقع الداكنة، والالتهابات.

العناية بالصحة العامة: تساعد هذه الوصفة على تقوية جهاز المناعة، كما أنها تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تعرف على طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

مكونات الوصفة:

* 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

* 10 حبات من القرنفل

تعرف على طريقة التحضير:

1. اطحني حبات القرنفل حتى تصبح ناعمة.

2. أضيفي زيت الزيتون إلى القرنفل المطحون.

3. حركي المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

4. استخدمي هذا الخليط على شعرك أو بشرتك حسب الحاجة.