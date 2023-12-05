"عشبة طبيعية هتخلي العجوزة صبية".. عشبة سحرية لتخلص من الشيب المبكر.. يارتني كنت عرفتها من زمان

تعرف على فوائد ورق الغار لتخلص من الشيب

يعتقد أن ورق الغار يساعد على تخلص من الشيب بسبب احتوائه على مركبات نشطة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. هذه المركبات تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنها تساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر الطبيعي ومنع الشيب.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن ورق الغار يساعد على تحفيز إنتاج الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي الشعر لونه.

تعرف على طرق استخدام ورق الغار لتخلص من الشيب

هناك عدة طرق لاستخدام ورق الغار لتخلص من الشيب، ومن أشهر هذه الطرق ما يلي:

غسل الشعر بماء ورق الغار:يمكنك غسل شعرك بماء ورق الغار مرتين أسبوعيًا، وذلك عن طريق غلي أوراق الغار في الماء، ثم تركه حتى يبرد، ثم غسل الشعر بالماء الناتج.

تطبيق زيت ورق الغار على الشعر: يمكنك تطبيق زيت ورق الغار على الشعر مرة واحدة أسبوعيًا، وذلك عن طريق غلي أوراق الغار في زيت الزيتون، ثم تركه حتى يبرد، ثم تطبيقه على الشعر.

تناول شاي ورق الغار: يمكنك تناول شاي ورق الغار مرتين يوميًا، وذلك عن طريق غلي أوراق الغار في الماء، ثم تركه حتى يبرد، ثم شربه.