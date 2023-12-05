وصفة طبيعية ثمنها مليون دولار.. ضعي الموز مع زيت الزيتون علي هذه المناطق وادعيلي.. هتبقي في عين جوزك ملكة جمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الفترة الماضية الكثير من الناس لايعرفون قيمة وفوائد زيت الزيتون مع الموز حيث زيت الزيتون والموز من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة. زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها. الموز غني بفيتامينات A وC وE التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنه يساعد على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة * ترطيب البشرة وتغذيتها * حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة * تفتيح البشرة وتوحيد لونها * تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة * علاج حب الشباب * علاج الندبات * إزالة المكياج تعرف على طريقة عمل قناع زيت الزيتون والموز للبشرة المكونات: * نصف ثمرة موز * ملعقة كبيرة من زيت الزيتون تعرف على طريقة التحضير: 1. اهرسي الموز بالشوكة. 2. أضيفي زيت الزيتون إلى الموز واخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس. 3. ضعي الماسك على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. 4. اشطفي الماسك بالماء الفاتر. تعرف على نصائح لتطبيق قناع زيت الزيتون والموز للبشرة * استخدمي قناع زيت الزيتون والموز مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. * إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك تقليل كمية زيت الزيتون. * إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى ألماس