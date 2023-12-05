"فكرة متخطرش على البال" جربي تحطي "نواة التمر" على شوربة اللحمة وشوفي المفاجأة

ماذا يحدث عند وضع نواة التمر في شوربة اللحم

أوضحت الدكتورة شيرين زكي رئيسة لجنة سلامة الغذاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن نواة التمر لها العديد من الفوائد والاستخدامات التي يجهلها الكثيرين، حيث يمكن عند إضافة نواة التمر لشوربة اللحم أثناء الطهي أن يسرع من عملية التسوية وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة من الأحماض الزيتية منها حمض الكبريتيك وحمض الكابريك بالإضافة إلى حمض اللوريك الذي يساهم في تسوية اللحم بسرعة كبيرة ويسرع من وقت الطهي مما يساعد في إنجاز العديد من الأكلات بكل سهولة ويسر.

أراء مختلفة بخصوص تأثير نواة التمر في تسوية اللحم

يوجد رأي مخالف على لسان خبير التغذية الدكتور حازم المصري يشير إلى عدم صحة هذا الكلام موضحاً أنه لا يوجد أي دليل علمي واضح على فاعلية نواة التمر في الإسراع من تسوية اللحوم وحذر من إضافته أثناء الطهي لعدم وجود أبحاث علمية تثبت ذلك.