وصفة سحرية... فى الجرجير فوائد متعددة للجسم تعرف عليها .. يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب

فوائد الجرجير للجسم :

يحتيو الجرجير على نسبة كبيرة للغاية من فيستامين سي و هذا من الممكن ان يجعله هو الخيار المناسبة لكي يعمل لعى تقوية المناعة الخاصة بالجسم و بالتالي فهو يحمي الجذور الحرة التي من الممكن ان تكون سبباً في الاصابة بالالتهابات و الكثير من المشاكل الصحية الاخرى بالاضافة الى انه يحتوي على النحاس و الذي يساعد بشكل كبير للغاية في تكوين خلايا الدم البيضاء.

بعض الفوائد الأخري للجرجير

يتميز بأنه مصدر هام جداً لمعادن البوتاسيوم و الكالسيوم و المعنسيوم و التي من الممكن ان تساعد على تعزيز ضعط الدم في الجسم و هذا من خلال مساعدة الاوعية الدموية على الاسترخاء

يحتوي الجرجير على العناصر الغذائية اللازمة التي من الممكن ان تعمل على تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب و الاوعية الدموية بشكل عام بما في ذلك فيتامين سي و فيتامين كـ بالاضافة الى حمض الفوليك