وصفة سحرية... فى الجرجير فوائد متعددة للجسم تعرف عليها .. يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك دراسة قد تم اجراءها عن فوائد الجرجير الكثير للقلب و الجلد حيث أن تلك الدراسة قد أوضحت الدراسة انه له تأثير كبير للغاية على صحة القلب حيث أنه يساعم في منع تراكم الترسبات في الشرايين بالمواد الكميائية النباتية و التي تكون نشطة بيولوجياً حيث أن الجرجير من الممكن ان يساعد في التقليل من مخاطر الاصابة بشكل عام
فوائد الجرجير للجسم :
يحتيو الجرجير على نسبة كبيرة للغاية من فيستامين سي و هذا من الممكن ان يجعله هو الخيار المناسبة لكي يعمل لعى تقوية المناعة الخاصة بالجسم و بالتالي فهو يحمي الجذور الحرة التي من الممكن ان تكون سبباً في الاصابة بالالتهابات و الكثير من المشاكل الصحية الاخرى بالاضافة الى انه يحتوي على النحاس و الذي يساعد بشكل كبير للغاية في تكوين خلايا الدم البيضاء.
بعض الفوائد الأخري للجرجير
يتميز بأنه مصدر هام جداً لمعادن البوتاسيوم و الكالسيوم و المعنسيوم و التي من الممكن ان تساعد على تعزيز ضعط الدم في الجسم و هذا من خلال مساعدة الاوعية الدموية على الاسترخاء
يحتوي الجرجير على العناصر الغذائية اللازمة التي من الممكن ان تعمل على تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب و الاوعية الدموية بشكل عام بما في ذلك فيتامين سي و فيتامين كـ بالاضافة الى حمض الفوليك