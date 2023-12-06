وصفة سحرية... كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال

وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة

تعد الخميرة من أهم أنواع الفيتامينات التي تفيد البشرة وتغذيها حيث تساعد في التخلص من التجاعيد وحب الشباب كما تجدد الخلايا مما تساعد على نضارتها وجمالها، إلى جانب أنها تعالج التهابات البشرة الرؤوس السوداء لذلك فهي عنصر مهم في تفتيح البشرة بطريقة فعالة وآمنة على الجلد ولتحضير هذه الوصفة يجب توفر التالي:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من الحليب الدافئ.

ملعقة دقيق.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لتفتيح الجسم

تعتبر هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة كما أن مكوناته متوفرة في كل منزل وبأقل التكاليف، ويمكن عمل الماسك عن طريق تنفيذ هذه الخطوات: