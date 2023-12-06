وصفة سحرية... كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الخميرة من المواد متعددة الاستخدامات حيث تستخدم في عمل المخبوزات وكذلك في تنعيم وفرد الشعر، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه يمكن استخدامها في تفتيح البشرة والأماكن الغامقة بطريقة فعالة وآمنة على الجلد، حيث يسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس والأتربة لحدوث بقع وظهور طبقات غامقة في البشرة مما يشكل ضرر على البشرة لذلك يجب التخلص من هذه الأماكن الداكنة عن طريق عمل ماسكات ووصفات طبيعية من بينها وصفة التبييض باستخدام الخميرة التي لها تأثير سحري على البشرة والجلد.
وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة
تعد الخميرة من أهم أنواع الفيتامينات التي تفيد البشرة وتغذيها حيث تساعد في التخلص من التجاعيد وحب الشباب كما تجدد الخلايا مما تساعد على نضارتها وجمالها، إلى جانب أنها تعالج التهابات البشرة الرؤوس السوداء لذلك فهي عنصر مهم في تفتيح البشرة بطريقة فعالة وآمنة على الجلد ولتحضير هذه الوصفة يجب توفر التالي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة من الحليب الدافئ.
- ملعقة دقيق.
طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لتفتيح الجسم
تعتبر هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة كما أن مكوناته متوفرة في كل منزل وبأقل التكاليف، ويمكن عمل الماسك عن طريق تنفيذ هذه الخطوات:
- نضع الخميرة مع الحليب الدافئ ونقلبهم جيداً.
- نترك الخليط لعشر دقائق حتى يتخمر ويفور.
- نضيف العسل والدقيق ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس جيداً.
- نوزع الخليط على البشرة مع التدليك المستمر.
- نترك الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة.
- نغسل البشرة بعد ذلك بالماء وننظفها جيداً حتى تحصلي على بشرة نضرة وصافية ذات بياض ناصع.