اعرف اهميته اي .. اتفرج ماذا يحدث في موبايلك عند تفعيلك لوضع الطيران .. مش هتتخيل اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خاصية وضع الطيران المتاحة في الهواتف المحمولة تعد واحدة من المزايا البارزة التي تقدمها الهواتف الذكية، على الرغم من مجموعة متنوعة من الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين قد لا يدركون كامل الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذه الميزة يجب أن يتم التأكيد على أن وضع الطيران ليس مقتصرًا على الاستخدام أثناء السفر بالطائرة فقط بل له فوائد أخرى ذات أهمية كبيرة، ففي هذا النص سنلقي نظرة على الأهمية المتعددة لخاصية وضع الطيران ونقدم معلومات مفصلة عنها.
ميزة تفعيل وضع الطيران على الهاتف وأهميتها
تمكين وضع الطيران على الهاتف يعزز من فائدته بشكل ملحوظ عند تنشيطه، يتاح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة من المزايا الهامة، بما في ذلك:
- يحتفظ تفعيل وضع الطيران بشحن البطارية لفترة أطول، هذا يعني أن المستخدمين يمكنهم الاعتماد على هواتفهم لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن مما يزيد من ملاءمة الاستخدام اليومي.
- تفعيل وضع الطيران يساعد على ضمان أمان الأطفال عند منحهم هواتفهم، يجعل وضع الطيران جميع الخدمات غير متاحة مما يمنع الوصول غير المراقب إلى التطبيقات والمحتوى الضار، فهذا يسمح للأهل بمراقبة استخدام الأطفال وضمان سلامتهم الرقمية.
تنشيط وضع الطيران أثناء ركوب الطائرة
عندما يقوم الركاب بركوب الطائرة غالبًا ما يطلب منهم إما إغلاق هواتفهم أو تفعيل وضع الطيران، هذا الإجراء ضروري بسبب مشكلة التشويش الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن تسببه الهواتف المحمولة، ويمكن لهذا التشويش أن يؤثر على أجهزة الاتصال داخل الطائرة مما يجعل من الصعب على طاقم الطائرة التواصل بكفاءة مع الأرض.