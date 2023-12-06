العمر ضاع واحنا بنرميها في الزبالة .. استخدامات مبتكرة وعبقرية لعلبة التونة الفارغة مش ممكن تخطر على بالك .. هتزين بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من ضمن الأمور التي من الممكن أن تكون جاذبة بشكل كبير على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام تلك الفيديوهات التي تتحدث عن كيفية الاستفادة من الأشياء بعد أن يتم استعمالها بدلا من أن يتم التخلص منها في الزبالة أو سلة المهملات والمقصود هنا أن يتم إعادة تدويرها لكن بشكل مبسط وعن طريق الشخص نفسه كأن تجد لها مجال أخر غيرالذي صممت من أجله وتستخدمه به ومن ضمن الأشياء التي لفتت الأنظار إليها تلك العلب التي تستخدم في تحضير التونة والتي يتم التخلص منها بكميات كبيرة دون الاستفادة منها وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور

– استخدامات علب التونة جدير بالذكر أن علبة التونة من الممكن أن يتم تنظيفها بشكل جيد ومن ثم التخلص من القطعة البلاستيكية الداخلية على أن يتم تلوينها واستعمالها كساعة توضع في زاوية الغرفة

من الممكن أن يتم وضع مجموعة من علب التونة معا في شكل بيضاوي على أن يتم ترك الجزء الأعلى فارغا ومن ثم تسليط الضوء عليها عقب تلوينها لتمنح شكلا يضفي نوع من البهجة على غرفة المعيشة

تنظيف علبة التونة بشكل جيد ومن ثم تلوينها باللون الأصفر الذهبي ومن ثم وضع شريط أحمر حولها سيضفي لمسة جمالية غاية في الروعة دون أن تحتاج للتخلص منها