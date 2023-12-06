"لغز حير العقول".. هل تعلم ما هو جمع كلمة "إنسان" في اللغة العربية.. تعرف عليه الآن وهتصدمك الإجابة

كلمة “انسان” في اللغة العربية

يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة المحيرة والصعبة التي شغلت الأذهان وأثارت الفضول من جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، حيث يقوم المعلمين بتشجيع الطلبة على حل تلك الأسئلة المميزة لتفادي الوقوع في الخطأ في حلها إذا واجهتهم في إحدى الامتحانات كما حدث في الإمتحانات السابقة، مما يجعلهم على دراية كافية بمعظم الألغاز المحيرة والتحديات اللغوية الصعبة.

ما هو جمع كلمة “إنسان” في اللغة العربية؟

يعتبر سؤال الجمع لبعض الكلمات المحيرة من أهم الأسئلة التي يجب أن تلقي اهتمام من جميع طلبة الثانوية العامة، بالإضافة إلى قيام المدرسين بتشجيع الطلاب على حل نوعية تلك الاسئلة والتدريب عليها، حيث قام الدكتور جودة مبروك أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بني سويف بالإجابة على هذا السؤال بطريقة سليمة، وأوضح الإجابة الصحيحة بأن جمع كلمة “إنسان” في اللغة العربية هي “أناس” و”أناسي”، كما أضاف أن أصل جمع هذه الكلمة هو “أناسين” على وزن “فعاليل” ولكن لا يستخدم هذا الجمع في اللغة العربية الفصحى وبدلاً عنه يستخدم أناس وأناسي.