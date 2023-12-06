بنرميها ومش عارفين قيمتها .. استخدامات مذهلة لمياه سلق البطاطس لن تخطر على بالك يوماً .. اكتشفها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي ماء سلق البطاطس على فوائد كبيرة جدًا لا يمكن الإستغناء عنها، حيث تقوم العديد من ربات البيوت بسلق البطاطس ومن ثم التخلص من الماء دون الإستفادة به، وقد أوضح عدد كبير من الأطباء أن 50% من الفوائد الصحية الموجودة في الخضروات تكون موجودة في ماء السلق الخاص بها، لذلك سوف نقدم لكم في السطور التالية عدد من الطرق التي تمكنك من استغلال الفوائد الموجودة في ماء السلق الخاص بثمرة البطاطس.
فوائد ماء سلق البطاطس
يحتوي ماء سلق البطاطس على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بصورة يومية، ومن أبرز الفوائد الموجودة في ماء السلق ما يلي:
- يحتوي ماء سلق البطاطس على كمية وفيرة من البروتين النباتي الذي يقوي الجسم ويمده بالطاقة.
- مضاد للأكسدة
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي الخاص بالأطفال.
- يحتوي ماء السلق أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يعمل بشكل أساسي في التخلص من انتفاخ المعدة.
- يحتوي على نسبة من الحديد.
كيفية الإستفادة من ماء سلق البطاطس
يمكنك الإستفادة بماء سلق البطاطس وذلك من خلال تناوله عن طريق الشرب أو حتى إدخاله في العديد من الوصفات الغذائية، كل ما عليك هو إضافة القليل من الملح والفلفل و تقديمه لأطفالك كنوع من أنواع الشوربة، أو استخدامه كمادة ملينة لهرس البطاطس المسلوقة، ويمكنك أيضا إضافته الأرز والمكرونة كبديل غني بالفيتامينات والمعادن عن الماء، ويتم الإحتفاظ بماء السلق في الثلاجة لمدة لا تتخطى الأسبوع واستخدامه بشكل يومي في العديد من الوصفات.