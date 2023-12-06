ابكى المصححين.. إجابة طالب تثير دهشة المعلمين الجميع في صدمة كبيرة.. تعرف ماذا كتب الطالب

ماذا كتب الطالب

جاء سؤال للطالب في مادة اللغة العربية بقسم النحو كان يقول أعرب الجملة التالية وكانت آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل، فإن الطالب قال خلق فعل ماضي ولكن لم يذكر المبنى للمجهول وأوضح اجابته انه لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى فإن جل جلاله معلول وحاش لله أن يكون مجهولا وهذا يدل على مدى تربية الطالب وتأدبه مع المولى عز وجل لذلك فإن المعلم دهش من هذه الإجابة ولم يصدقها انها اجابة طالب في المرحلة الابتدائية.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

قام المعلم بإعطاء الطالب الدرجة النهائية بعد الاطلاع على الاجابة فورا ولم يتردد دقيقة واحدة بالرغم من انها اجابه مختلفه عن زملائه وقال له بارك الله في علمك وأدبك وجزاك الله خيرا وقام بتصوير الورقة ونشرها على موقع الفيسبوك لتصبح من أشهر الاجابات وتنتشر بشكل كبير.