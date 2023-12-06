هتشكرني العمر كله لما تعرف الاختراع ده .. بالخطوات تعرف على كيفية تشغيل الريموت بدون بطارية فكرة جهنمية .. وفر فلوسك وجرب بنفسك

اختراع تشغيل الريموت بدون حجارة

غالبًا ما يتم فقد حجارة الريموت أو نفاذها في أوقات غريبة من اليوم مما يصعب شراء حجارة أخرى لإعادة تشغيل الريموت والإستمتاع بمشاهدة التلفزيون، ولكن هذا الأمر كان في الماضي حيث يمكنك الآن تشغيل جهاز التحكم عن بعد بدون حجارة نهائيًا وذلك عن طريق وضع قطع من ورق الألمنيوم المنزلي و سوف تلاحظ عمل الريموت بقوة أكبر من الحجارة، ولكن كل ما عليك هو استخدام الطريقة الصحيحة أثناء وضع الورق حتى تتمكن من نجاح عملية التشغيل.

الطريقة الصحيحة لتشغيل الريموت بدون حجارة

عند نفاذ حجارة الريموت يمكنك استخدام قطعتين فقط من الألومنيوم في تشغيله وذلك من خلال إحضار ورق الألمونيوم وأخذ قطعة صغيرة منه وتشكيلها على هيئة دائرة ومن ثم نزع الحجارة المستهلكة ووضع الورق في الجزء المعدني من الريموت، بعد ذلك قم بوضع الحجارتين في مكانهما بحيث يكون ورق الألمونيوم هو الحد الفاصل بين الحجارة والجزء المعدني في الجهاز، واخيرًا قم باستخدام الريموت وسوف تلاحظ أنه يعمل بشكل جيد ودون الحاجة إلى شراء حجارة جديدة.