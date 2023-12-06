"خبر بمليون جنيه" .. اعرف الان أخر تعديلات قانون العمل الجديد وأهم شروط الخروج على المعاش المبكر وفقاً لقانون المعاشات الجديد 2023

ما هي أهم الشروط لخروج الموظفين والعاملين على المعاش المبكر

من الجدير بالذكر أنه وفق ما ورد في قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتعديلات المُضافة عليه، يتضمن هذا القانون بعض الشروط ليتمكن الموظف من الخروج على المعاش المبكر، ولعل من بين تلك الشروط ما يلي :

تكون مدة الاشتراك التأميني للعامل أو الموظف مدة فعلية لا تقل عن 240 شهر.

كما أن مدة الاشتراك الفعلية تكون 300 شهر، فالقانون لن يسمح بالخروج المبكر لأي موظف أو عامل إذا لم تكتمل هذه الشروط.

تبذل الحكومة المصرية المجهودات الكبيرة حرصاً منها على النهوض بالدولة، وتهتم بشكل أكبر بالموظفين والعمال في القطاع العام والخاص، والهدف من ذلك :