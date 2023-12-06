"شيله من تليفونك فورا".. صورك وفلوسك وكل بياناتك معرضة للسرقة بسبب هذا التطبيق ...خلي بالك عشان مترجعش تندم

مفهوم التطبيقات الضارة

تُعرف التطبيقات الضارة بأنها برمجيات تُصمم للقيام بأنشطة غير مرغوب فيها أو الحصول على معلومات بدون إذن من مالك الهاتف يمكن أن تكون هذه التطبيقات ملغمة ببرمجيات خبيثة تستهدف البيانات الشخصية للمستخدمين ومنها بعض التطبيقات الموجودة علي جوجل ستور او بلاي ستور ومنها تطبيق يسمي Lucky، Crypt Outil،Simple Clean.

أنواع البيانات التي يمكن أن تتعرض للخطر

المعلومات الشخصية : تشمل الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، ومعلومات الهوية الشخصية .

البيانات المالية : تشمل معلومات البطاقات الائتمانية وتفاصيل الحسابات المصرفية .

المعلومات الطبية : ت تعلق بسجلات الصحة الشخصية وتفاصيل الحالة الطبية .

بيانات التسجيل : مثل سجلات الدخول ومعلومات الجلسة التي يمكن استخدامها للوصول غير المصرح به .

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كيفية حماية البيانات

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات: يمكن أن تكون برامج مكافحة الفيروسات فعالة في اكتشاف وإزالة التطبيقات الضارة.

تحديث البرامج بانتظام: يجب على المستخدمين تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام لسد الثغرات الأمنية.

تقييم صلاحيات التطبيقات: يجب على المستخدمين مراجعة صلاحيات التطبيقات والتحقق من أنها لا تتجاوز الحدود المعقولة.

تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة: يفضل تحميل التطبيقات فقط من متاجر البرامج الرسمية وتجنب المصادر الغير معتمدة.