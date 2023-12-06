عمرنا ضاع واحنا ما نعرفش..سبب وضع الهاتف المحمول مقلوبا على الشاشة أسباب ستدهشك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الهاتف من أحد الأجهزة الهامة في الحياة والتي لا يمكن الاستغناء عنها نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في شتى المجالات فإن الاعتماد على الهاتف ليس فقط في المكالمات والتواصل مع الآخرين بل انه ينجز العديد من الأعمال ومباشره الاخبار في جميع دول العالم، لذلك فإن الجميع يصطحب الهاتف معه باستمرار ولكن هناك شيء غريب يفعله عدد كبير من مستخدمى الهواتف وهي وضع الهاتف مقلوبا على الشاشة عندما نضعه على المنضدة أو اي كرسي أو أي مكان آخر وسوف نتعرف على هذا السبب ولماذا يتم وضع الهاتف بهذا الشكل خلال المقال التالي.

لماذا نضع الهاتف مقلوبا يتم وضع الهاتف مقلوبا على الشاشة عدة أسباب مفيدة له وتكون كالتالي: تهوية الهاتف الذي يؤدي الى تدفق الهواء بحرية ويساعد على تبريد البطارية ويتخلص من الحرارة الزائدة لتعزيز عمر البطارية ويمنع ارتفاع درجة الحرارة.

تنظيف سماعات الأذن من خلال وضع الهاتف مقلوبا يمنع تراكم الشوائب والأتربة داخل السماعة فان كل هذا يؤثر على جودتها.

حماية الشاشة من اي خدوش او كسر يمكن أن يحدث لها.

عدم حدوث أي خدش او كسر في الكاميرا الخلفية فإن ذلك يؤثر على جودتها. اضرار وضع الهاتف بجانبك أثناء النوم يؤدي وضع الهاتف بجانبك أثناء النوم الى العديد من المشكلات مثل اضطرابات في النوم بالإضافة إلى أنه يؤثر على الصحة العقلية ويصيب الشخص بالدوخة والصداع المستمر يؤثر على الإنتاجية من خلال الأرق وقلة النوم بالاضافة الى الصحه البدنيه التي تتأثر من خلال أشعة الضوء الأزرق من الهواتف.