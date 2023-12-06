ممنوع دخول غير المتزوجات .. لو عندك " كريم بانثينول " تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه ازاي !! .. هتبقي زي البدر المنور من أول مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من عمليات البحث التي تتم من خلال الفتيات والنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وذلك من أجل الإطلاع على أحدث الوصفات التي تستعمل في أغراض التجميل بشكل عام والبشرة بشكل خاص حيث أن المتابع المدقق يدرك أن البشرة وصحة الجلد من أكثر الأمور التي تشكل فارق كبير لدى المرأة حول العناية بمظهرها بشكل كبير ، فالبشرة هي التي تحديد السن الذي يكون عليه الفرد منا ، فالبشرة الصحية والحيوية تمنح صاحبها إطلالة شبابية مهما تقدم في السن ، لذا فإننا سنعمل من خلال هذا المقال على أن نوضح أحد أفضل الوصفات المستخدمة لتفتيح البشرة والعناية بها

– وصفة كريم بانثينول للعناية بالبشرة نضع كمية من كريم بانثينول في داخل الوعاء الذي تم إحضاره

ثم يتم إضافة ملعقة من النشا لهذا الخليط والعمل على الاستمرار في التحريك للحصول على خليط متجانس

يتم تطبيق هذا المزيج على منطقة الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر

تكرر تلك الوصفة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج جدير بالذكر أن المداومة على تلك الوصفة من شأنها أن تمنحك البشرة التي ترغبين بها وتصلين إلى درجة البياض التي تأملين الحصول عليها فقط كل ما عليكي هو الالتزام بالخطوات والتكرار كي تحصدي النتائج سريعا والتي ستنال إعجابك .