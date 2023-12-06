خرم صغير بس يحير.. تعرف على السر الذي من الممكن أن ينقذ حياة عيلتك.. هتتصدم من السر

سر فتحة الحوض

تعمل فتحة الحوض على تسهيل تصريف المياه في حالة الانسداد أو تجاوز السعة القصوى للبلاعة في الحمام، فهذه الفتحة تلعب دورًا حيويًا في توجيه المياه الزائدة بشكل فعال وميسر.

مع تزايد كمية المياه والضغط، أصبح من الضروري وجود فتحة تسمح بتهوية المواسير وتوجيه المياه عبرها، إذا لم تكن هناك فتحة كهذه فإن زيادة الضغط قد تتسبب في تسرب المياه إلى مناطق غير مرغوب فيها في المنزل مما يمكن أن يكون له عواقب خطيرة.

كيفية تنظيف الحوض

يجب العناية بنظافة الحوض والحمام بشكل دوري حيث يعتبر الحمام مكانًا يجمع الرطوبة وقد يكون معرضًا لزيارة الحشرات بسبب هذا البيئة الرطبة يمكن تنظيف الحوض وجدران الحمام بسهولة عن طريق مزج مسحوق تنظيف الأرضيات مع كمية قليلة من الخل، ثم استخدام هذا الخليط على الأماكن المراد تنظيفها، كما يفضل أن يتم إسقاط بعضه في فتحة الحوض ومن ثم يتم غسل الحوض وفركه باستخدام سلك المواعين أو إسفنجة مناسبة.