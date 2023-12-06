"طول عمرنا بنشربه غلط" .. خبيرة تحذر من تناول عصير القصب بسبب هذه الطريقة الخاطئة .. كارثة محدش يتخيلها

تحذير شديد من تناول عصير القصب

الدكتورة بسمة يسري طبيبة التغذية العلاجية أكملت حديثها بالحديث عن خطورة تناول عصير القصب وحذرت الجميع من تناول العصير في أكواب الزجاج، لافتة أنه لابد من توخي الحذر عند شراء العصير وضرورة التحقق من نظافة المحل والعصير الذي يتم تقديمه، ففي حال تم تحضير العصير بطريقة ملوثة وعدم نظافة عيدان القصب نفسها قبل العصر يؤدي إلى حدوث كارثة صحية لمن يتناوله، بالإضافة إلى الرواسب التي تظهر في العصير ربما تُصيب الشخص بنزلات معوية وأمراض أخرى.

فوائد عصير القصب وأهميته للصحة

أشارت الدكتورة بسمة يسرى استكمالاً لحديثها أن عصير القصب رغم خطورته إذا كان غير نظيف، فإنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، حيث يحتوي على ما يلي :

العديد من الفيتامينات والبوتاسيوم والماغنسيوم.

ونوهت أن السعرات الحرارية في عصير القصب مرتفعة بشكل كبير ربما تصل إلى 200 سعر حراري، لذلك لابد من التقليل من الكمية عند تناوله، فهو قد يؤدي إلى إصابة الشخص ببعض الأمراض مثل مقاومة الأنسولين و السمنة وبعض المشاكل في الكبد وأيضاً السكر من النوع الثاني.