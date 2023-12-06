كان فين من زمان الاختراع دا .. خبير تكنولوجي يحذر من وضع الراوتر في هذه الأماكن ويحدد أفضل الأماكن الصحيحة ستجعل قوة الشبكة نار

احذر تلك الأشياء لتجنب بطئ سرعة الإنترنت

تواجه مشاكل الراوتر تحديات متعددة، ومن بينها مشكلة مزعجة هي بطء الإنترنت على الرغم من استقرار الشبكة، وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح لهذا البطء إلا أن السبب الرئيسي يكمن في موقع الراوتر حب الانتباه إلى اختيار موقع مناسب للراوتر لأنه يلعب دورًا حاسمًا في جودة الاتصال، فإذا تم وضعه في مكان بعيد عن نقطة التقاط الشبكة، فسيؤدي ذلك إلى انقطاعات متكررة وبطء كبير في سرعة الإنترنت، كما يمكن أن تكون هذه المشكلة صعبة التغلب عليها.

أفضل أماكن في المنزل لوضع الروتر

يجب تجنب وضع الراوتر في عدة أماكن لضمان جودة الاتصال وسرعة الإنترنت: