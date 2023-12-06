"عيالك هتموت بسببك" .. أخطاء كارثية تفعلها جميع الأمهات أثناء سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الآوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذروا طهي البيض وسلقه بهذه الطريقة الشائعة التي تدمر الكبد وتؤدي إلى الوفاة، هل تعلم أن تناول البيض المسلوق قد يكون سبباً في إنهاء حياتك بدلاً من أن تحصل على فوائده؟ ففي حال قمت بسلق البيض بهذه الطريقة الخاطئة لن تحصل على الكالسيوم والبروتين والفوائد التي يحتوي عليها البيض بل ربما يتطور الأمر ليدمر صحتك، ونظراً لذلك سنعرض على حضراتكم الطريقة الصحية أثناء القيام بسلق البيض وتجنب الطرق الخاطئة في طهيه.
لا تسلق البيض بهذه الطريقة الخاطئة التي تدمر الصحة
البيض يعد من أهم الأغذية التي يحتاجها الجسم نظراً لما يحتوي على مكونات وفوائد مهمة لتقوية الجسم وبنائه، فهو يحتوي على البروتين والكالسيوم بكميات يحتاجها الجسم لذلك ينصح الأطباء بتناوله بشكل يومي، ومن الضروري الإنتباه عند سلق البيض ولا نقوم بسلقه خلال وقت قصير وسريع فلابد من أن يأخذ الوقت الكافي لينضج حتى لا تؤثر مادة الكبريت التي يحتوي عليها على الجهاز الهضمي و الكبد.
ما أفضل طريقة لسلق البيض بطريقة صحيحة وصحية
جدير بالذكر أن أفضل طريقة لسلق البيض والحصول على فوائده كما نذكرها لكم :
- أخضر إناء ويتم وضع به كمية من الماء تكون مناسبة لكمية البيض الذي يتم سلقه.
- وضع البيض داخل الإناء الذي به الماء.
- ووضع الإناء على النار.
- بعد غليان المياه ارتكبها لمدة تصل إلى 30 دقيقة لكي ينضج البيض تماماً.