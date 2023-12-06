هتبقى ولا اجدعها هكر .. فكرة خطيرة لتغيير صورة الواتساب الخاص لصديقك ليتفاجيء بها .. العب بيهم لعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت حياتنا اليومية زيادة كبيرة في استخدام التكنولوجيا، مما جعل من الصعب على أي فرد الاستغناء عن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق يبرز تطبيق واتساب كواحد من أبرز هذه التطبيقات بفضل خصوصيته والميزات الرائعة التي يقدمها، كما يعمل فريق تطوير واتساب بجدية مستمرة لإضافة تحديثات تلبي تطلعات المستخدمين، ومن بين هذه التحديثات المهمة إمكانية تغيير صورة ملف الشخصي على واتساب دون علم أصدقائك، فيمكنك القيام بهذا بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة

طريقة تغيير صورة صديقك علي واتساب يمكنك بسهولة تغيير صورة ملف الشخصي على واتساب باتباع الخطوات التالية: قم بتنزيل وتثبيت تطبيق “File Explorer” على هاتفك.

افتح تطبيق واتساب وانقر على صورة ملف الشخصي للصديق الذي ترغب في تغيير صورته.

اخرج من تطبيق واتساب وافتح تطبيق “File Explorer” الذي قمت بتنزيله.

عليك بعد ذلك الانتقال إلى المسار “SdcardO” ثم أنقر علي مجلد “Whatsapp”.

ابحث عن المجلد المسمى “profile pictures” وافتحه للعثور على الصور التي قام بها أصدقاؤك على واتساب.

انسخ اسم الصورة التي ترغب في استخدامها.

احذف الصورة الحالية التي تظهر في ملفك الشخصي على واتساب، ثم قم بلصق اسم الصورة الجديدة.

أغلق تطبيق “File Explorer” وعُد إلى تطبيق واتساب. ستجد أن الصورة قد تغيرت دون علم أحد.