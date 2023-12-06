«اخلعو من الفيشة بسرعة» .. جهاز صغير يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء للضعف .. ارميه فوراً هيخرب بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الكهرباء ضرورة من الضروريات التي تتواجد في حياتنا اليومية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها أبدًا فهي تلعب دور حيوي في حياتنا اليومية، ولكن لابد أن نكون مسؤولين في استخدام الكهرباء بشكل فعال والحفاظ عليها حتى يتم تحقيق الاستدامة الخاصة بالبيئة، وحتى يتم تحقيق ذلك لابد أن يتم اتباع النصائح والإرشادات التي تعمل على تقليل الاستهلاك من الكهرباء، وذلك لأنه يتواجد العديد من الأشخاص الذين يشكون من ارتفاع الفاتورة الخاصة بالكهرباء باستمرار، وذلك بدون استخدام أجهزة المنزل بشكل مستمر وبدون أي مبرر.
أجهزة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
هناك الكثير من الأجهزة التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع فاتورة الكهرباء، ومن بين هذه الأجهزة ما يلي:
- جهاز التكييف، وهو يعتبر من الأجهزة التي تؤدي إلى ارتفاع فاتورة المياه بشكل ملحوظ.
- الثلاجات أيضًا تؤدي إلى ارتفاع فاتورة المياه.
- السخان الكهربي، وأيضًا الغسالات، والإجهزة الإلكترونية الأخرى.
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء
هناك الكثير من النصائح والإرشادات التي لابد من اتباعها حتى يتم ترشيد الكهرباء، وهذه النصائح هي كالتالي:
- يجب في البداية أن يتم فصل الأجهزة من المقبس الخاص بالكهرباء في حالة عدم استخدامها.
- لابد من استخدام المقابس الذكية التي تقوم بفصل الكهرباء في حالة عدم استخدامها.
- استخدام الطرق الاقتصادية أثناء الغسيل مثل استخدام الأحمال لتجنب الغسيل أكثر من مرة.