"ارميها لو لقيتي العلامات دي بسرعة" .. احذري 3 علامات إذا ظهرت على الفراخ تحولها لسم قاتل .. خلي بالك قبل ماتشتريها

كيف أعلم أن الفراخ فاسدة؟

الفراخ الطازجة هي من أفضل الأكلات التي تتميز بالمذاق الرائع، ومن جانب آخر فإن الفراخ المجمدة يمكن أن تكون تالفة ونحن لا نعلم لذلك إليكم بعض العلامات التي تبين فساد الدجاج :

في حال كانت الفراخ ذات رائحة كريهة لا تُطاق وغير طبيعية، هذا يؤكد فساد الدجاج وبالتالي لا يمكن تناولها.

إذا وجدت على جلد الفراخ لون غريب وباهت حيث أن اللون الطبيعي للدجاج هو اللون الوردي.

أبرز العلامات التي تبين أن الفراخ فاسدة

إذا وجدت هذه العلامات على الدجاج حينها ابتعدوا عن تناوله ومن الأفضل التخلص منها بدلاً من طهيها وأكلها: