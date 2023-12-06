"خد بالك عشان متندمش" ... تحذير خطير وهام من طبيب لأصحاب هذه الفئات من الحجامة ... 8 فئات معرضون للوفاة بسببها

ما هو بيان الدكتور خالد النمر الخاص بالحجامة

أوضح النمر أن الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئات يجب أن يتجنبوا عملية الحجامة تماماً، نظرًا للمخاطر الجسيمة التي قد تنتج عنها والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات وفاة وجاءت الفئات الممنوعة من الحجامة والتي حذر منها الدكتور النمر في منشوره، لتشمل مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خاصة وهم:

مرضى القلب. مرضى السكري. الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الحوامل. الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة الصفائح الدموية. مرضى الأمراض الجلدية الحادة. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نزيف الدم. مرضى السرطان.

وأكد الدكتور النمر على أن الحجامة، في حال استخدامها في هذه الحالات، قد تتسبب في مضاعفات خطيرة وربما تكون قاتلة، لذا ينبغي أن يكون الاستشارة الطبية الشاملة هي الطريقة الأمثل لتحديد مدى توافق الشخص مع هذه الإجراءات الطبية.

ما هو تحذير دكتور خالد النمر لهذه الفئة

أكد الدكتور خالد النمر على خطورة إجراء عملية الحجامة لفئة إضافية من المرضى، حيث حذر من تنفيع مرضى القلب الذين يتناولون مسيلات للدم أوضح أن هؤلاء المرضى لا يجب أن يقوموا بعملية الحجامة، حيث قد تؤدي إلى خطورة إضافية بسبب احتمالية فقدان كميات كبيرة من الدم، وأكثر خطورة عندما يُطلب منهم في مركز الحجامة أن يتوقفوا عن تناول المسيلات لمدة أسبوع قبل إجراء الحجامة، مما قد يزيد من احتمالية حدوث جلطة في القلب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور النمر على أهمية عدم محاولة إجراء الحجامة لهذه الفئة المعينة من المرضى، وأشار إلى أن التجاوز عن هذه التحذيرات قد يكون خطيرًا للغاية وحتى قاتلاً يُنصح بضرورة الرجوع إلى الاستشارة الطبية المتخصصة والتحقق من ملاءمة الحجامة لحالة المريض قبل أي تدخل طبي.