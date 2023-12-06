«انسى انك تروح لدكتور تاني».. تعرف على أفضل طريقة لتنظيف الاذن من الشمع في البيت في دقائق معدودة ببساطة وبدون ألم .. هتندم لو معرفتهاش

كيفية إزالة الشمع وتنظيف الأذن

الألم الذي يسببه تجمع الشمع داخل الأذن من أكثر الأشياء المؤلمة التي تصيب الأشخاص، فحيث أن الشخص لا يشعر بالراحة إلا بعد التخلص من هذا الشمع عن طريق زيارة الطبيب ويقوم الطبيب حينها بغسل الأذن تنظيفها وإزالة الشمع منها، علماً بأن غسل الأذن من الشمع يمكن أن يفعلها الشخص لنفسه داخل المنزل أو أن يقوم أحد بمساعدته في المنزل للتخلص من الشمع، ويتم ذلك بطريقة سهلة لكنها تتطلب التعامل بلطف حتى لا يُصاب الشخص بأي ضرر يؤذي أذنه.

طرق غسل الأذن من الشمع وتخفيف الألم في المنزل

يتم غسل الأذن وتنظيفها جيداً من الشمع والقضاء على الألم الذي يُصيب الشخص بسبب الشمع المتواجد بها، عبر إتباع هذه الخطوات: