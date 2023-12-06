اختراع هيغير البشرية.. تعالى اقولك على طريقة و لفي ٥ كيلو محشي ورق عنب وكرنب بدون ماكينة وبسرعة الصاروخ … جربى بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -المحشي من أكثر المأكولات الشعبية انتشارًا والتي رغم إختلاف طريقة التسمية أو الطهي في البلاد إلا أنه في جميع أنحاء العالم يعتبر من الوجبات اللذيذة والتي يفضلها الجميع، والمحشي عبارة عن بعض الخضروات التي يتم تفريغها من الداخل وإضافة حشو مميز ويتم تحديده بناءً على رغبة الأشخاص سواء أرز أو لحمة، وبعد ذلك تتم عملية الطهي وتقديمه بصورة لذيذة، أما عن خطوات تحضير المحشي فهي من أبسط الأكلات التي تتوفر جميع مكوناتها في المنزل.
المحشي في مختلف البلدان
يتم اختيار نوع الخضار المراد يوجد بعض الأنواع التي تحتاج إلى سلق مثل ورق العنب والكرنب والبعض الآخر يتم تفريغه من الداخل ثم غسله جيدًا، أما عن الحشو فيوجد بعض البلدان تستخدم في الحشو الأرز والبقدونس والشبت، وفي البعض الآخر من البلدان يفضلون حشو اللحم المفروم، وبعد الانتهاء من عملية الحشو يتم وضع الكمية في حلة مقاس مناسب ووضع الشوربة والبهارات وبعدها تهدئة النار حتى تمام التسوية، وبعد ذلك تقديمه ساخنًا مع قطع الفراخ أو اللحم.
خطوات تحضير المحشي
للحصول على طبق شهي ولذيذ من المحشي يتم اتباع خطوات الطهي وهي عبارة عن:
- غسل الخضروات المراد حشوها وسلق الأنواع التي تحتاج إلى ذلك.
- تحضير كوب من الأرز المغسول جيدًا ومعجون الطماطم والبقدونس والشبت وخلط المكونات معًا.
- إضافة الملح والتوابل حسب الرغبة.
- وضع الحلة على النار ثم تهدئة الشعلة وتغطيته حتى تتم التسوية، وبعدها يتم تقديمه.