اختراع هيغير البشرية.. تعالى اقولك على طريقة و لفي ٥ كيلو محشي ورق عنب وكرنب بدون ماكينة وبسرعة الصاروخ … جربى بنفسك

المحشي في مختلف البلدان

يتم اختيار نوع الخضار المراد يوجد بعض الأنواع التي تحتاج إلى سلق مثل ورق العنب والكرنب والبعض الآخر يتم تفريغه من الداخل ثم غسله جيدًا، أما عن الحشو فيوجد بعض البلدان تستخدم في الحشو الأرز والبقدونس والشبت، وفي البعض الآخر من البلدان يفضلون حشو اللحم المفروم، وبعد الانتهاء من عملية الحشو يتم وضع الكمية في حلة مقاس مناسب ووضع الشوربة والبهارات وبعدها تهدئة النار حتى تمام التسوية، وبعد ذلك تقديمه ساخنًا مع قطع الفراخ أو اللحم.

خطوات تحضير المحشي

للحصول على طبق شهي ولذيذ من المحشي يتم اتباع خطوات الطهي وهي عبارة عن: