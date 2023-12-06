"هتودي نفسك في داهية" .... تحذير هام وخطير من الاطباء للجميع من تناول هذه الوجبة اليمنية .. موجودة في كل منزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول بعض الأطعمة قد يكون خطيرًا للصحة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون حتى قاتلًا إذا لم يتم طهيها وتحضيرها بعناية. حذر الخبراء من خمسة أنواع من الأطعمة التي يجب أن يكون المستهلكون حذرين عند التفكير في تناولها تحتوي هذه الأطعمة بشكل كبير على مادة التترودوتوكسين السامة التي تنتشر بسرعة في الجسم، وتُعتبر أكثر فتكًا من السيانيد، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة الفرد الذي يتناولها.

ما هي النصائح الهامة من الاطباء

يتعين على الأفراد الانتباه إلى هذه الأطعمة واتباع إجراءات السلامة المناسبة عند تحضيرها. من بين الأطعمة الخطرة تشمل السمك الفوغو، الذي يحتوي على مستويات عالية من التترودوتوكسين، وكذلك الفواكه البازلاء النيوزيلندية والتمور الفريشاريت، والتي يمكن أن تكون مصدرًا لهذه المادة السامة.

للوقاية من مخاطر تناول هذه الأطعمة، يُنصح بتجنبها أو طهيها بعناية شديدة. يجب على الأفراد الالتزام بتعليمات الطهي والتخزين السليمة لتفادي التسمم الغذائي الناجم عن هذه السموم القاتلة

ما هي الاطعمة التي يحذر منها الاطباء

جبنة كاسو مارزو: تعتبر جبنة كاسو مارزو من الأنواع التي يجب تجنبها، حيث تحتوي على ديدان حية، وليست ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الصحية التي تنطوي عليها. عند تناولها، خاصة إذا كانت الديدان داخلها ميتة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في المعدة والقيء والإسهال.

عشب الراوند: رغم أن عشب الراوند يشكل مكونًا شائعًا في العديد من الحلويات والمشروبات البريطانية، إلا أن الأوراق الخضراء المرفقة بسيقانها تحتوي على نوع من السموم قد يؤدي إلى الوفاة عند استهلاك كمية كبيرة منه.

فاصوليا حمراء: تحمل فاصوليا العدس الحمراء وفول الصويا الحمراء الناعمة خطرًا إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح. قد تسبب ألمًا حادًا في المعدة بسبب وجود إنزيم التريبسين، لذا يُفضل نقع هذه البقول في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم شطفها وغليها ببطء.

جوزة الطيب: رغم أن جوزة الطيب تُستخدم لإضافة نكهة مميزة للأطباق، إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل الغثيان والألم وضيق التنفس. يفضل تجنب استهلاكها بشكل مفرط والالتزام بالكميات الموصى بها.