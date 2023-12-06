“وصفة بمليون دولار" .. ب ٣ جنيه بس هتقلب حياتك .. "وصفة لبان الدكر" وفوائده للصحة والبشرة والشعر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء حول العالم لاكتساب أساليب فعّالة للعناية ببشرتهن، مع التركيز على معالجة التجاعيد والقضاء على الرؤوس السوداء وتحسين مظهر البشرة. سنستعرض في هذا المقال أفضل الطرق للعناية بالبشرة ومكافحة التجاعيد، من خلال استخدام وصفة فعّالة تعتمد على لبان الدكر السحري.

مكونات وصفة لبان الدكر للبشرة

تتألف المكونات المستخدمة في إعداد هذه الوصفة الطبيعية جميعها موجودة بكل منزل والأهم بها هي لبان الدكر والذي له فوائد عديدة في تجديد الخلايا الميتة بالبشرة والحفاظ على الكولاجين وانتاجه بطريقة أسرع وكمية أكبر وهو ما يقوم بإزالة التجاعيد واعادة النضارة الحقيقية للبشرة مهما كان السن

لبان الدكر،

2 ملعقة كبيرة من النشا

زيت الزيتون

عسل أبيض،

ماء ورد،

وكوب من الأرز المطحون.

كيفية استخدام وصفة لبان الدكر لإزالة التجاعيد

لتحضير الوصفة، يتم وضع كمية من لبان الدكر في إناء عميق مع الماء وتركه حتى يغلي، ثم يترك حتى يبرد تماماً. بعد ذلك، يضاف النشا والأرز المطحون وماء الورد وزيت الزيتون والعسل الأبيض، ويخلط المزيج جيداً حتى يتجانس يتم وضع الخليط على البشرة وتوزيعه بشكل متساوٍ، يترك لمدة نصف ساعة، ثم يُشطف الوجه بالماء الفاتر. يُفضل استخدام هذه الوصفة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لتحقيق تحسين واضح في نعومة البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء.