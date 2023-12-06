مش هيبوظ منك تانى .. أفضل طريقة تخزين ورق العنب المسلوق والغير مسلوق والحفاظ علية أطول فترة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الوجبات التي لا يوجد حولها خلاف ويحبها الجميع هي محشي ورق العنب ، وهو من افضل انواع المحشي التي يأكلها الجميع ، ولكن يواجه الكثير من ربات البيوت صعوبة في اثناء تخزين الورق ، حيث بعد مدة قصيرة يتلف ولذلك يجب معرفة طريقه لتخزين محشي ورق العنب المطهي دون تكسير الأرز وتغيير الطعم لأنه سيوفر عليهم الوقت اللازم للطهي ، فهذه الطريقة تكون الملجأ في كثير من الاحيان حيث انه بعد التخزين يمكن ان يتكم طهيه في وقت قياسي ، لذا يجب الاحتفاظ بالأطعمة جاهزة للتسخين لذلك قمنا بجمع معلومات كافية للاحتفاظ بورق العنب محشي وطهي داخل الفريزر كأنه طازج .
طريقة تحضير محشي ورق العنب
لتحضير ورق العنب بطريقة سهله ومفيدة يجب أن نتبع هذه الطريقة لحصول على أفضل محشي ورق عنب وهي
- نقوم بنقع ورق العنب قبل سلقه وذلك لعدة أهداف اولها ان يتم التخلص من اي شوائب او اتربة ، والهدف الثاني هو التخلص من أي طعم غير مستحب.
- نسلق ورق العنب عن طريق وضع ماء مغلي في إناء ونضع ورق العنب بعد التنظيف لمدة ١٠ دقائق.
- نحضر خلطة المحشي ونضعها علي الورق ونقوم باللف للحصول على صوابع جميله .
طريقة تخزين محشي ورق العنب المحشي داخل الفريزر
يوجد طريقة سهله ورائعة لتخزين محشي ورق العنب دون تكسير الأرز أو تغير طعمه وهذا لمدة شهر واحد وهذه الطريقة هي
- نحشي ورق العنب بعد سلقه ونقوم بتسويته.
- نحضر علبه بلاستيك ونضع بها ورق العنب المطبوخ ونزوده بالمرق.
- نغلق العلبة البلاستيك جيدا و يتم ترطها حتي تمام البرودة ثم نضعها داخل الفريزر.
- نخرج وقت اللزوم الكميه المراد اكلها ونقوم بتسخينها وكأنها طازجة.