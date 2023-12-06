إياك تخزنها كده..! احذو تخزين المانجو بهذه الطريقة.. تحذير من خبيرة تغذية بعدم تناولها بهذه الطريقة

أضرار الإفراط في تناول المانجو

1- تحتوي فاكهة المانجو على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية و التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير حيث تسبب ضررا بالنسبة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن

2- قد يسبب الإفراط في تناول فاكهة المانجو إلى حدوث بعض ردود الفعل التحسسية لدى بعض الأشخاص المصابون بحساسية المانجو و الذين قد يعانون من بعض الأعراض مثل سيلان الأنف وآلام في البطن بالإضافة إلى بعض المشكلات الجلدية.

بعض الاضرار الأخري

3- يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول المانجو إلى إعاقة قدرة الجسم على امتصاص المعادن الهامة مثل الحديد والزنك والماغنسيوم والكالسيوم.

4- يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول فاكهة المانجو إلى زيادة حركة الأمعاء بشكل كبير ما يعزز من عملية التخمير و الذي قد يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة غازات البطن

5- قد يتسبب الإفراط في تناول المانجو إلى الإصابة بالإسهال و ذلك بسبب إحتواء المانجو على الألياف الطبيعية والتي تنتقل إلى الجهاز الهضمي.