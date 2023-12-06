"خلي جوزك ينبهر بيكي" .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل على هذا المكان في جسمك وشوفي النتيجة .. مش هتستغني عنه أبدا طول حياتك

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

عند خلط زيت الزيتون مع زيت القرنفل فإننا نحصل على فوائد كثيرة لصحة المرأة ومن هذه الفوائد:

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وكذلك مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

يمكن استخدام خلطة زيت الزيتون والقرنفل لإنشاء حماية لفروة الرأس حيث أنه يساعد في منع سقوط الشعر، كما أنه يعالج قشرة الرأس المزعجة.

يمكن استخدامه أيضًا على الشعر بالكامل لترطيب وتنعيم وإطالة الشعر بسرعة.

يتم حفظ خلطة زيت الزيتون والقرنفل في مكان مظلم لمدة خمسة أيام قبل استخدامه، قومي بإذابة المزيج في إناء، ثم قومي بوضع القليل من المزيج على فروة الرأس، ثم قومي بتدليك فروة رأسك به جيدا، قومي بتغطية رأسك بغطاء دافئ، ثم يشطف المزيج بالشامبو من ساعة إلى ساعتين.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للبشرة

يحتوي القرنفل على اليوجينول، وهي مادة كيميائية تقضي على الجراثيم وتحمي من التأكسد، كما يحتوي القرنفل على دهون صحية تساعد على حل مشاكل البشرة المختلفة، إضافة إلى ذلك، ينظف القرنفل الجلد من حبوب الشباب ويرطبه ويمنع جفافه، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقة وحيوية، وإليكم خطوات تحضير الوصفة: