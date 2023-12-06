فاكهة أهل الجنة”.. هل تعلم ما هي فوائد “الموز“ وما أسمه في القرآن الكريم؟؟ .. الإجابة لن تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن الموز تم ذكره في القرآن الكريم لكن بلفظ آخر؟ إذا كنت لا تعرف الإجابة فتابع معنا السطور التالية سنتعرف على الإجابة بالتفصيل، يعتبر الموز من فواكه أهل الجنة فهو من الفواكه التي يعشق تناولها الجميع الكبار والصغار فهو لذيذ وشهي، فضلاً عن أهم الفوائد التي يحتوي عليها والتي ربما لا يعرفها الكثير من الأشخاص، في حين يمكن تناوله بعدة طرق مثل عمله عصير أو عمل كيك، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا بالتفصيل.

ما هو اسم الموز في القرآن الكريم؟