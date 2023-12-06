«ولا الجن الأزرق يعرفها »..فكرة جهنمية سوف تغينكي عن استخدام مشابك الغسيل في منزلك مرة أخرى .. ماتخطرش على بال حد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف إن مشابك الغسيل يتم إستخدامها في تثبيت الملابس على حبل الغسيل، لكن هذه المشابك تترك أثاراً على الملابس بعد تجفيفها لذلك يوجد الكثير من الأفكار التي يمكن أن توفر الوقت والجهد لكل ربة المنزل حيث تستغني تماماً عن إستخدام هذه المشابك والتخلص منها وتعد المشابك من الأدوات المنزلية الأساسية في كل منزل لكن تسبب بعض الأضرار بالملابس ومن خلال هذا المقال سنشرح لك هذه الأفكار بالتفصيل.

تستطيع ربة كل منزل أن تتخلص من مشابك الغسيل بسهولة وبإستخدام بعض الأفكار التي يمكن أن تتعلمها ببساطة ومنها التالي:

نشر الغسيل بدون مشابك حيث إن أغلب السيدات لا تحب وضع هذه المشابك على ملابسها حتى لا تترك علامات أو أوساخ على الملابس بعد تجفيفها.

يمكن لربة المنزل أن تعلق الملابس بدون مشابك وبدون حبل غسيل من خلال التجفيف في مجفف داخلي.

إستخدام الشماعة ووضع الملابس عليها وتوجيه المروحة عليها أو إستخدام مجفف الملابس.

حلول لتجفيف الملابس دون إستخدام المشابك

تعرف مصر بكثرة سقوط الأمطار في فصل الشتاء وهذا يصعب الأمر في تجفيف الملابس، لذلك توجد حلول بديلة حيث يمكن تجفيف الملابس بوضعها في أماكن جيدة التهوية أو غرفة بها مروحة وتترك لتجف جيدا على هواء المروحة، حيث من الأفضل تجفيف الملابس داخل المنزل لتجنب الأمطار والرياح المحملة بالأتربة والحفاظ عليها من أي أوساخ تتعلق بها.