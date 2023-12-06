"جنني جوزك بجمالك" ..ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم على هذه المنطقة من جسمك وستنبهري من النتيجة .. جربيها حالا مش هتندمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من بعض المشاكل المتعلقة بالشعر من تقصف وهيشان وتساقط وغيرها من المشاكل الأخرى، لذلك تجدهم يبحثون بشكل دائم عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من تلك المشاكل ومعالجة الشعر ومن ثم عودة الحيوية إليه من جديد، في حين نجد أن الوصفات الطبية أصبحت لا تُجدي أي نفع رغم ثمنها الغالي، ولهذا سنعرض لكم أفضل الوصفات التي يمكنها معالجة هذه المشاكل بشكل جذري بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفوائد للشعر.

تحضير وصفة زيت الزيتون وزيت القرنفل