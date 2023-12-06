فوائد ورق الجوافه اهمها بيعالج الكحه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الجوافة إحدى المكونات الأساسية لثمرة الجوافة المفيدة لصحة الجسم بوجه عام، تعرفوا على فوائد ورق الجوافة للكحة: فعالية في وقت قصير.
غالبًا ما يتم تناول مغلي ورق الجوافة كمشروب دافئ يُفيد فى الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض، خاصة التى تتعلّق بمشاكل الجهاز التنفسي ومرضى السكرى.
فوائد مشروب ورق الجوافة لمرضى الجهاز التنفسي
أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة بتمتّع ورق الجوافة بفوائد صحية كثيرة خاصة لمرضى الجهاز التنفسى الذين يعانون من مشاكل صحية بالرئتين نظرًا لإحتوائه على بعض مضادات الالتهابات المفيدة فى علاج التهاب القصبات الهوائية وتخفيف السعال والبلغم.
كما أن أوراق الجوافة تحتوي نسبة كبيرة مِن فيتامين (سي) والحديد اللازمين لتقوية وتعزيز الجهاز المناعي والقضاء على السعال ونزلات البرد والإنفلونزا بشكل طبيعي وآمن
فوائد أوراق الجوافة
أوراق الجوافة لها فوائد عديدة وبالفعل ذكرنا بعضها والان سوف نذكرها كلها كاملةً وهي كالأتي:
- علاج طبيعي وأمن لإلتهاب الحلق.
- علاج إلتهاب القصبة الهوائية والذي يتسبّب هو الأخر في الكحة والسعال الشديد.
- إذابة البلغم والمخاط مِن المجري التنفسي بالكامل حيث تقوم أوراق الجوافة بتنظيف المجرى الهوائي كله وبالتالي تهدئة السعال والتخلّص منه بسرعة.
- تطهير وتنظيف الرئتين مِن السموم.
- علاج إلتهابات القصبة الهوائية.
- توسيع مجرى الهواء.
- علاج الإنفلونزا ونزلات البرد بسرعة شديدة.
تحضير أوراق الجوافة للتخلّص مِن الكحة
إغسلى كميه مناسبه من ورق الجوافه
وضع ورق الجوافه مع المياه على النار حتى الغليان
تغطية الإناء حتى تمتص المياه الزيوت العطريه الموجو