نصائح تحميك من رائحة القدم الكريهه فى الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من رائحة القدم الكريهة، مما يسبب لهم الحرج عند خلع القدم من الحذاء ، فى الأماكن العامه أو حتى في أماكن العمل.

تنتج رائحة عرق القدمين نتيجة الإفراز الزائد للعرق مع وجود بكتيريا داخل الأحذية، كما أن ارتداء الجوارب الضيقة والأحذية لمدة طويلة خلال اليوم، يمنع القدمين من التهوية الجيدة، مما يؤدي في الغالب إلى تفاقم المشكلة.

زيت القرنفل

يمكن شراء زجاجة من زيت القرنفل من أي عطار، وبعد تهوية الحذاء في الشمس، يمكن استخدام زجاجة التنقيط ووضع ثلاث نقاط من الزيت داخل الحذاء.

البيكنج صودا

باستخدام ملعقتين من البيكنج صودا يمكن أن تحمي القدمين من البكتيريا المسببة لرائحة العرق، حيث يتم فرك القدمين جيدًا بمسحوق الصودا، ثم ارتداء الجوارب، ومن بعدها يتم ارتداء الحذاء.

البيكنج صودا تمنع التعرق حتى 8 ساعات.

الخل أو خل التفاح

نقع القدمين في أي من أنواع الخل قبل ارتداء الحذاء سيقوم بتطهير القدمين من أي بكتيريا، فهو حل سحري، وستحافظ على القدمين من أي روائح كريهة، كل ما عليك فعله فقط، هو وضع ربع كوب من الخل على لتر من الماء الدافئ، ومن ثم ضعِ قدميك من ربع إلى نصف ساعة في هذا المحلول .