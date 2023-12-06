هترجعي عروسة من تاني.. اخلطي زيت الزيتون على الموز على هذا المكان من جسمك شوفي بنفسك ايه اللي حصل لك من أول مرة عينيكي هتنبهر

مكونات الوصفة

زيت الزيتون

قشر موز

إناء فارغ

خطوات تحضير زيت الزيتون والموز

قشر الموزة وقطعيها إلى شرائح صغيرة.

ضع الموز في وعاء واستخدم شوكة لسحقها جيدًا حتى تصبح عبارة عن عجينة ناعمة.

أضف زيت الزيتون إلى الموز وقم بخلط المكونين جيدًا حتى تتجانس الخلطة.

يمكنك تطبيق هذه الخلطة على شعرك النظيف والجاف، وتدليكها بلطف على فروة الرأس وتوزيعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اترك الخلطة على شعرك لمدة 20-30 دقيقة.

بعد ذلك، اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدم الشامبو والبلسم كالمعتاد.

فوائد زيت الزيتون

يدخل زيت الزيتون في العديد من الوصفات بسبب فوائدة العظيمة، فهو من أفضل أنواع الزيوت على الإطلاق، فعند إستخدامه في خلطات الشعر يعطي نتيجة رائعة من أول استخدام فيساعد على علاج مشاكل الشعر المجعد والهايش والمتقصف، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تغذي الشعر من جذوره لأطرافة.