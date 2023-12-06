وداعا لشراء حجارة الريموت.. طريقة جهنمية لتشغيل اي ريموت بدون حجارة ..ستدهشك

طريقة تشغيل جهاز التحكم “الريموت”بدون بطاريات

1- أولا يتم إحضار قطعتين صغيرتين متساويين من سلك معدني و من ثم يتم إخراج شعيرات السلك من الجهتين ويوضع عليها قصدير

2- يتم إحضار مكثف 5 فولت و من ثم وضع القصدير على المكثف من طرفيه

3- يتم توصيل طرفي السلك المعدني بطرفي المكثف و بشكل دقيق

4- و من ثم يتم إحضار ريموت كنترول خاص بجهاز الريسيفر و من ثم يتم تبين مكان طرفي الموجب والسالب في جهاز التحكم “الريموت”

5- يكون الطرف السالب في في جهاز التحكم في مكان السوستة الصغيرة.

بعض النصائح الأخري

• يتم تركيب قطعة صغيرة من القصدير في مكان الطرف السالب من الجهتين في جهاز التحكم

• يتم إخراج الطرف الموجب الموجود في جهاز التحكم من الجهتين بإستخدام سن رفيع

• يجب توصيل طرفي السلك المعدني المتصلين بالمكثف الصغير بالريموت كنترول بشكل صحيح عن طريق استخدام اللحام

• يتم تجربة الريموت كنترول أمام جهاز الاستقبال وستلاحظ أن جهاز التحكم يعمل بشكل صحيح.