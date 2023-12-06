مفيش اي خضار هيبوظ منك بعد كده .. طريقه سحرية لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة ستظل خضراء لمدة شهر أو أكثر مثل الطازج تماماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشبت والكزبرة والبقدونس جميعها خضروات لها نكهات متميزة ويتم استخدامها في أطباق كثيرة مختلفة، من مميزاتها العديدة أنها يتم إضافتها إلى كل الوجبات حتى تعطيها نكهة مميزة ويمكن أن يتم استخدامها في الكفته والسلطات والاطباق المحببة للكبار والصغار لأنها تحتوي علي فوائد كثيرة وكذلك تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات المهمة في إعادة تكوين الجسم، ولذلك فإن كثير من سيدات المنزل و الطباخين تتسائل على طريقة عبقرية للحفاظ على الشبت والبقدونس والكزبرة لمدة طويلة قد تتعدى الشهر أو أكثر، بسبب أنها تتعرض للتلف بسهولة ولا تتحمل أوراقها الخضراء وتذبل في وقت بسيط.
طريقة حفظ الشبت والبقدونس والكزبرة
هناك طريقة عبقرية تستخدم في الحفاظ على الشبت والبقدونس طازج لاطول فترة ممكنة.
والطريقة هي: نحضر كمية كبيرة من الشبت والبقدونس والكزبرة ونقوم بإزالة الحشائش أو أشياء أخرى العالقة في حزمة الخضار، وبعد ذلك نقوم بغسل الخضار جيداً بالماء حتى نزيل الأوساخ والغبار، وبعد ذلك نضعه في مصفاة حتى يجف تماماً، ويمكن استخدام المناديل الورقية لإزالة أي ماء يكون عالق في الخضار من الداخل، وفي تلك الخطوة نلفها في مناديل ثم نضع المناديل في أكياس بلاستيكية مغلقة جيداً، ثم نضع الأكياس في الثلاجة ويمكن أيضاً تقطيع الخضار لقطع صغيرة ثم نضع عليها مناديل المطبخ، ويجب أيضاً إزالة أي حشاش صغيره ونقوم بغسلها جيداً بالماء