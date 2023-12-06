“خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

احذر من شراء هذا النوع من الطماطم

عند شراء طماطم يجب أن تحذر من شراء الطماطم انا غير ناضجة حيث انها لا تحتوي على مادة سامة تسبب امراض كثيره ومتعدده للجسم يجب الابتعاد عنها نهائيا فهي تتميز بأن بها خضراء وغير مكتملة النضج وقالت وزاره الصحة أن هذه الطماطم تنتمي لنوع 0 25 وتم استيراد هذه التقاوي من احد الدول وهي غير مطابقة للقياسات وقد حذرت الوزاره المواطنين من هذا النوع وقد حذرت جميع المزارعين من زراعته فهو ضار بالصحة ويسبب امراض كثيرة ومتعددة.

كيفية شراء الطماطم الصحية

عند شراء الطماطم أن تكون كامله النضج ذات لون احمر ويجب ان تكون سليمة ليس بها اي اجزاء عفنه، حيث ان ذلك يمكن ان يسبب امراض متعددة الأفراد هو كذلك الطماطم التي بها بقع خضراء فهي غير مكتملة التسوية وغير ناضجة تحتوي على مادة سامة وتحذر منها جميع الأفراد حتى لا تتسبب لهم بمشكلات صحية.