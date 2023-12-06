سيتعرض أطفالك للموت بسببك.. إنها كارثة خطيرة يقوم بها جميع الأمهات أثناء سلق البيض وتؤدي إلى تدمير الكبد والوفاة

الطريقة غير الصحيحة لطبخ البيض تؤدي إلى تلف الكبد وتسبب الوفاة

من المؤكد أن البيض يعد من أهم الوجبات الأساسية التي يحتاجها الجسم، وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم والبروتين الضروريين لصحة الجسم. ونظراً لأهميته للجميع، وخاصةً للأطفال في مرحلة النمو فإن الأمهات يحرصن دائماً على تحضيره يومياً لأبنائهن. ومع ذلك، بعض الأمهات قد تسلق البيض بطريقة غير صحية وتقديمه بعد مدة قصيرة من السلق، مما يمكن أن يؤثر سلباً على صحة أطفالهن، لذلك ننصح بعدم السرعة في سلق البيض بسبب وجود مركب الكبريت به، حيث يجب أن ينضج تماماً قبل تناوله لتجنب أي تأثير سلبي على الجهاز الهضمي.

طريقة صحيحة لسلق البيض

للتعرف على أفضل طريقة لطبخ البيض المسلوق وتجنب الخطوات الغير صحيحة في السلق والاستفادة من جميع فوائد البيض المسلوق، لابد من إتباع الخطوات الآتية: