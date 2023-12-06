سيبها وامشي بسرعة !! في حال ظهرت هذه العلامات على النساء .. 7 انواع من النساء احذر منها واتتركها ولا تتزوج منها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الزواج من الأركان الأساسية عند البشر فهو سنة الحياة وبه يتم تعمير الكون واستمرار الحياة وتدوير عجلة التنمية ، والزواج بين البشر يتم عن طريق عدة مراحل مهمة على رأسهم اختيار الزوج المناسب للزواج وخصوصا الزوجة فهي المربية التي تقضي معظم الوقت مع الأطفال ترعى و تعتني بهم وايضا امور المنزل مثل التنظيف وغيره ، وقد حدد العلماء بعض الحالات التي قد تصادف في حياتك فعليك اخذ الحذر ، لكم التفاصيل حول ذلك فقط تابعونا .

تلك النساء لا تتزوج منهم

قام علماء الأزهر الشريف بتحديد بعض النساء التي قدد تقابلهم في حياتك وعليك الابتعاد عنهم ولا تتزوج منهم ومنهم :

المرأة الثرثاره : والمقصود بها المرأة كثيرة الكلام التي تخطئ في كلامها بشكل مبالغ ولا تحفظ سرك وتفشي كل كلامك الذي يدار حديثه في المنزل او اي شيء كان بينكم .

المرأة الحنانة: وهي ذات العطف المبالغ فيه وهي المرأة التي تبالغ في اعطاء المودة لدى اولادها مثل الجلوس معهم طوال الوقت دون الاهتمام بزوجها او تقوم بالجلوس عند والديها طوال الوقت في كل من الأحوال احذر ان تتزوج منها .

المرأة الأنانية الحاقدة

المرأة الأنانية : وهذا النوع من النساء فهو شديد السوء حيث انها تحب نفسها فقط دون الآخرين وربما تغار منهم و دائما ما تنتقد زوجها عن عدم قدرته المادية .

المرأة السطحية : المقصود بها التي تستهتر بجميع الأمور ولا تأخذها على محمل الجد ابدا ، عديمة المسؤولية وهي تنظر للآخرين دائما دون النظر لما يخصها او يعنيها .