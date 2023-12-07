محدش هيشتريها تاني .. بيان هام من الشرقية للدخان بأسعار السجائر اليوم7 ديسمبر 2023 في جميع الأكشاك والسوبر ماركت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للدخان عن بيان هام يتصل بأسعار السجائر في ديسمبر 2023، حيث تعد السجائر من المنتجات الاستهلاكية الشائعة في مصر ومناطق مختلفة في الوطن العربي في هذا البيان، أكد رئيس شعبة الدخان في إتحاد الصناعات، السيد إبراهيم الإمبابي، صحة الأسعار المتداولة في الأسواق خلال شهر ديسمبر 2023 يجدر بالذكر أن هذا الإعلان يأتي ردا على الشائعات المتداولة حول احتمال زيادة في أسعار السجائر، حيث يهدف البيان إلى توضيح الوضع الحالي وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين سيتم تزويد الجمهور بتقرير شامل فور توفر آخر التحديثات حول أسعار السجائر.

أكد رئيس شعبة الدخان أنه لا يوجد زيادة في أسعار السجائر، وشدد على أن أي ارتفاع يحدث يعود إلى تجار التجزئة أنفسهم وليس ناتجا عن قرار حكومي تم مناقشة جاهزية سوق الدخان، وأكد أيضا على إمكانية التحقق من السعر الفعلي للسجائر من خلال الباركود الموجود على العلبة.

فيما يتعلق بالأسعار أوضح أن سعر كيلوباترا بوكس 10 يتراوح بين 23 و 25 جنيها، وسعر الكينج سايز يصل إلى 43 جنيها أما سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين يبلغ 43 جنيها كحد أقصى، وسعر سجائر كليوباترا بوكس ألوان وأبيض يتراوح بين 42 و 44 جنيها، وسعر سجائر سوبر ستار يصل إلى 44 جنيها.

أكدت شعبة الدخان على ضرورة تحذير الجمهور من بعض التجار الذين يتسللون لرفع أسعار علب السجائر، مؤكدة أنه يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويقوموا بالشراء وفقًا للأسعار الرسمية.